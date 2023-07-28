金毛做月老 撮合姊弟戀 周嘉洛傳心傳意寵愛林夏薇

「視后」林夏薇與周嘉洛首度合作拍攝的無綫甜寵劇《寵愛Pet Pet》於下星期一晚九時半首播，兩人劇中由鬥氣冤家到姊弟戀，搞笑又浪漫，期間經歷情海翻波，火花十足。

無綫浪漫喜劇《寵愛Pet Pet》將於下星期一晚（31日）九時半於翡翠台播出，由林夏薇、周嘉洛、黃子恆、古佩玲、姜大偉、陳庭欣等演出。首度合作的薇薇與嘉洛，劇中一個是獸醫一個是「寵物心理治療師」，在寵物主角金毛尋回犬冬甩充當月老下，譜出姊弟戀，但兩人因年齡差距，這段情備受考驗。

一齊度橋 氣氛高漲 薇薇指與嘉洛首次合作感覺非常新鮮，因過去也沒有接觸過姊弟戀，坦言開拍時有點擔心，想不到出奇地合拍，大讚嘉洛是一個創作型演員，每場戲大家也會一齊度橋：「拍攝氣氛好好，每日都好好笑，現場我哋會打打鬧鬧，雖然喺炎熱夏天開工，拍攝難度又高，但大家都好歡樂，成個劇組氣氛好好。」

對屋企狗狗愛錫有加的薇薇終如願與寵物拍戲，感到相當開心，她說：「好耐冇拍啲輕鬆浪漫愛情喜劇，感覺好青春，好似返番去讀書嘅時候。對上一套喜劇已經係8年前嘅《公公出宮》，自己拍得正劇喊戲多，都想拍吓喜劇，會輕鬆開心啲。」

新劇以獸醫診所作為背景，嘉洛擁有與動物溝通能力，但最初卻被堅信科學的薇薇認為是呃神騙鬼，鬧出不少笑話，嘉洛說：「同薇薇好合拍，多謝監製放手畀我哋去演，有啲微細位互動好有火花，亦有情深嘅場口，完全冇姊弟戀嘅痕迹。」

喜劇節奏 無可挑剔 劇中出動了超過60至70隻寵物，包括貓、狗、蛇、鸚鵡、烏龜等，令製作時間大增，監製陳耀全大讚嘉洛掌握喜劇節奏無可挑剔外，愛玩的他與狗狗相處更特別有耐性。嘉洛直言與動物拍攝的確辛苦，動物既難以控制，還像小朋友般有情緒，故要加倍有耐性，為求達到效果往往要多拍幾次。而戲中的「第二男主角」狗狗冬甩，更找來阮政峰聲演。