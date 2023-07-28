張栢芝合約糾紛 料耗8天審訊

藝人張栢芝3年前遭前經理人及公司入稟，指她收取片酬後未有按合約演出獲安排的電影，要求賠償1,276萬片酬及相關損失。案件管理會議昨日在高等法院進行，原告方透露案件涉逾500份文件，雙方將各自在審訊傳召2名證人出庭作證，預計審訊需時8天。何志賢聆案官批准原告方在42日內確定審訊日期，亦會另訂日子再作審前覆核。

本案兩名原告分別為余毓興及AEG Entertainment Group Limited，被告為張栢芝。據原告在入稟狀稱，余毓興於2011年7月與張栢芝簽訂《全球獨家經理人合約》，由余擔任張的經理人8年，並承諾向張預支4,000萬港元，作為聘請她在4齣電影演出的報酬。2012年5月，雙方再簽訂另一份片約，余在簽約同時向張支付276萬港元，作為演出2齣電影的酬勞。其後到2014年，張改與AEG簽訂一份補充合約，以取代先前與余簽訂的經理人約。原告指出張栢芝簽約後未有履行拍片的責任，因此要求她退回上述已付的276萬港元，AEG則要求她退回1,000萬港元，並對違約行為作出賠償，亦請求法庭頒令，要求張栢芝交代由2015年5月違約起至今的收入狀況。