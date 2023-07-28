過氣拖友抑壓感情 陳豪胡定欣 急救幾乎變激吻

視帝陳豪與視后胡定欣在無綫新劇《破毒強人》再度合作，劇中有感情線。他們直言劇種破格挑戰大，但不及一場人工呼吸戲難忘：「哄得好近，因為我哋過去有感情，有啲情緒上嘅抑壓。」

陳豪（阿Mo）、胡定欣、郭柏妍及蔣志光等昨日宣傳新劇《破毒強人》，阿Mo笑言從良多年，很久沒演反派，劇中要扮聲沙，直指很有回憶：「角色係末期癌症病人，要聲沙，我入行時都聲沙咗好耐，演古惑仔角色，夠晒經驗。」胡定欣形容自己的角色是貪錢女人，利用阿Mo的毒品洗黑錢。談到難忘場口，她說：「有場戲幫阿Mo急救，哄得好近做人工呼吸，因為我哋過去有感情，佢有啲情緒上嘅抑壓，但最後都冇錫到。」他們同聲表示今次題材破格，是一大挑戰，認為觀眾喜歡比收視更重要。

至於郭柏妍表示今次是入行後首個戲份較重的角色，雖然有壓力，但會視作動力。談到早前拍片參加周星馳新作《少林女足》招募，她說：「之前拍完《奪命提示》見有時間，所以嚟個小創作。」希望可以跟重量級前輩合作及學習。

蔣志光證離巢 而蔣志光親證去年已約滿無綫：「呢套係我暫時喺無綫嘅最後一套劇。」他強調無綫有作出挽留，希望與他續約，但他想轉換環境。他指雙方一直合作愉快，待劇集完成宣傳及播完後才想往後的方向。