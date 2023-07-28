獨家消息：育兒起爭執 講錢失感情 林嘉欣攜女返加 13年婚姻玩完

金馬影后林嘉欣與導演袁劍偉結婚13年，育有兩個女兒，乃圈中模範夫妻，可惜此情不再！據可靠消息透露，雙方因性格不合及管教女兒方式拗撬頻生，加上涉及金錢糾紛，結果擘面鬧婚變，現已分居生活，兩女亦跟隨嘉欣返加拿大！

當年16歲便於台灣出道的林嘉欣，憑甜美形象殺入本地影壇，除了憑首部作品於金像獎及金馬獎連奪新演員及女配角獎，早年更上一層樓，躍升成金馬影后，事業平步青雲的她，感情方面卻非常平淡，出道以來零緋聞，最終於2010年下嫁導演袁劍偉，並先後誕下兩女Kayla及Sofie。

性格不合 分居多時 不過，據可靠消息透露，看似生活美滿的嘉欣，實情與袁劍偉性格不合，藝術家性格的她，與貼地到爆的老公可謂南轅北轍，加上疫情關係長期朝夕相對，嘉欣對於袁劍偉對兩女處處縱容的教育方式非常不滿，因而頻頻產生拗撬，及後二人還涉及金錢糾紛，結果鬧婚變，嘉欣一怒之下搬離愛巢，雙方現正處於分居狀態，兩女亦跟隨嘉欣返加拿大生活，並於當地升學。嘉欣昨日於社交網限時動態上載早餐殘留食物照，並留言：「在這裏沒有阿姨幫忙打點覺得很好，在這裏有的是時間，孩子可以看到你打掃、洗衣服、買菜煮飯、弄Lunchbox，車出車入，所有平凡生活裏瑣碎有趣的事情。感恩。」她於文中所指的「這裏」，似乎暗示已帶兩女離港展開新生活。

其實嘉欣與袁劍偉「擘面」亦有迹可尋，活躍社交網的嘉欣，近年多數上載工作照及陶瓷製作照片，鮮有分享家庭樂點滴，有別於以往作風，與老公互動亦極少，要數她與袁劍偉最甜蜜之時，要回到3年前，她除了網晒舉家游泳點滴，由於兩公婆生日僅相差一個月，嘉欣先趁老公執導、自己參演的電影《死因無可疑》宣傳時，一連上載兩張蛋糕照放閃，其中一張相更是夫婦甜蜜合影，嘉欣於照片上還加上很多心心圖案及生日快樂字句，之後到嘉欣生日時，獲老公送上花束，她事後冧爆公開多謝老公。而袁劍偉的社交網內，最近一個見到嘉欣蹤影的貼文，已是去年7月夫婦一同支持老友葛民輝的藝術展，據知當時兩人關係已名存實亡，身邊朋友亦知他倆關係轉變。

愛情至上的嘉欣，當年與袁劍偉拍拖前，對方曾有過一段婚姻，但愛上男方才華的她毫不介意，拍拖2年便未婚懷孕，之後於加拿大註冊結婚，婚後數年動用自己的人脈，於事業上助老公一把，向電影公司老闆落力推薦老公，為了把老公升呢為電影導演，她除了出任女主角，還打友情牌邀請曾合作的歌神張學友助陣，結果造就袁劍偉首部執導電影作品《暗色天堂》誕生。

扶助男方事業 4年後，夫婦於另一部作品《死》片再次雙劍合璧合作，片中她更犧牲靚樣，戴上特製隱形眼鏡、增肥及以真白髮示人。當時嘉欣受訪時曾分享如何保持夫妻之間的新鮮感，她說：「愛唔係建立喺信任上面，我哋應該將愛放喺自己身上，相信自己係有吸引力、魅力、包容力，要畀大家自由同尊重，自由唔係隨便出去玩，係建立大家一齊進步同學習。」沒料短短幾年間，兩人關係如此大轉變，不過即使鬧婚變，工作仍然要繼續，嘉欣自完成電影《海關戰線》後，便再次投入藝術工作，近日正籌備藝術聯展，而袁劍偉則忙於電影《盜月者》的後期工作。