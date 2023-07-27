演員工會罷工 牽連甚廣 愛瑪史東爭威尼斯影后 隨時甩底

《第80屆威尼斯電影節》下月30日舉行，入圍名單前日公布，兩大金像影后愛瑪史東（Emma Stone）及謝茜嘉積絲婷（Jessica Chastain）將爭奪威尼斯影后，不過由於近期爆發演員工會大罷工，她們很大機會被禁現身電影節！

前日《第80屆威尼斯電影節》公布入圍名單，23部入圍「主競賽單元」的電影包括畢利谷巴（Bradley Cooper）主演的傳記片《Maestro》、金像影后愛瑪史東主演新作《Poor Things》、謝茜嘉積絲婷的《Memory》及莉莉占士（Lily James）的《Finally Dawn》等。

雖然今屆有多部荷里活電影參與威尼斯電影節，不過由於目前美國演員工會仍然舉行大罷工，故暫時未知會否「通融」眾星出席。而原定開幕電影是美國女星Zendaya主演的新作《挑戰者》（Challengers），就因工潮影響而押後上映，最終開幕電影改為意大利電影《Comandante》，該片同時入圍「主競賽單元」。

新片押後上映 入圍名單公布後不久，發行愛瑪新作的電影公司宣布因工潮關係，將原定9月8日的映期押後至12月8日，暫時未知影片「改檔」後，會否影響參展威尼斯電影節的放映活動。

亞洲電影方面，日本導演濱口龍介執導新作《惡魔不存在》入圍「主競賽單元」，已故日本音樂大師坂本龍一的紀錄片《Ryuichi Sakamoto Opus》則入圍「非競賽單元」。不過今屆「主競賽單元」華語電影欠奉，只有上月離世的西藏導演萬瑪才旦遺作《雪豹》，以及台灣男星李鴻其首次執導的新作《愛是一把槍》在其他單元中「亮相」。而港星梁朝偉會於電影節舉行期間獲頒終身成就獎。

另外，3位爭議性導演洛比桑（Luc Besson）、波蘭斯基（Roman Polanski）及活地亞倫（Woody Allen）有新作入圍，對於他們先後捲入性醜聞，威尼斯電影節的藝術總監Alberto Barbera前日受訪時，揚言不覺得有問題：「我係電影節總監，唔係法官，我係以影片嘅藝術質素嚟判斷入圍電影。」