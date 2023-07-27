娛樂

溫碧霞報喜 「BB」下月出世
將於本月30日生日的溫碧霞（Irene），在峇里島與老公及囝囝度假。她於社交網上載三點式照，身材零走樣，加上招牌心形嘴，網民讚她是「永遠的海潮」。前日一班朋友到當地為她開派對慶生，Irene開心透露「BB」將於8月出世，她說：「由我設計嘅自家服裝品牌將正式上架，擁有自己品牌係我嘅夢想。」
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