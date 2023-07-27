葛綽瑤花田影相險中暑

曾與姜濤拍攝ViuTV劇《季前賽》的藝人葛綽瑤經常在社交平台分享與愛犬「泡芙」的生活逸事，近日突然自爆變心，愛上倉鼠！其新歡原來是插畫作品主角「倉鼠助六」，早前她貪玩帶着「倉鼠助六」到元朗向日葵花田影相，當日戶外氣溫高達33度，她在猛烈陽光下險中暑。