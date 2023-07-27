ANSONBEAN抱恙獻唱 魏浚笙左眼發炎 健身消腫

男神魏浚笙昨日亮相活動時驚變大細眼，同場的ANSONBEAN亦帶病現身，雖然氣管收縮，但依然唱Live，表現專業。

藝人陳曉東昨日以「愛心之星」身份出席東華三院《「愛心滿東華」免費醫療服務捐助計劃暨慈善晚會》計劃啟動禮，魏浚笙（Jeffrey）、陳宗澤、ANSONBEAN和雲浩影擔任「愛心大使」大玩遊戲。戴眼鏡現身的Jeffrey，眼腫兼大細眼，他透露拍新戲要化特效妝，因化妝品不慎入眼導致發炎，左眼生眼挑針，問到有否影響拍攝？他笑說：「我會撐大少少隻眼，我去健身出身汗，好似消腫咗少少。」又透露有胃酸倒流問題，要改變飲食習慣。談到玩AI手機應用程式變身周杰倫，他笑言：「我鍾意留鬍鬚造型，想過幾年後真係留鬚。」至於ANSONBEAN昨日亦有鼻敏感、氣管收縮及狂流眼水，帶病上陣獻唱。

東東返港 囡囡「投訴」 陳曉東近日回港宣傳新歌，自爆收到投訴：「兩個女詐型，問我做乜又返港，嗲我話唔捨得，老婆就投訴我冇時間陪佢，所以新歌第一波宣傳後會小休，9月第二波宣傳再返嚟。」他笑言暑假充當娛樂大使，陪妻女攀岩、潛水和划艇作補償，又會舉家台灣環島遊享家庭樂。提到9月的香港粉絲聚會因場地而限制人數，他笑言也接到粉絲投訴，深感無奈。

雲浩影接受心理治療 至於雲浩影今年第二首派台新歌《無以名狀的痛》昨日面世，她說：「今年頒獎禮攞完新人獎後有啲迷惘，唔知點突破，維持一段長時間。」她提到情緒低落時感覺抑壓，需要接受心理輔導，但毋須食藥，問到男友有否開解？她說：「唔鍾意將負面能量散播，想一齊時開心Enjoy。（佢點氹你？）帶我食好嘢。」近日有網民讚她是「最佳女友」，她自誇：「我會體貼夾餸，好錫男友，叫佢珍惜我。佢見過我卸妝個樣，有啲關卡都過咗。」