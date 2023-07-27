廣東之行冇影 得番15位佳麗 王怡然突然消失 退選港姐？
港姐一眾佳麗近日到廣東進行親善活動，入圍佳麗中卻未見大熱「Cute版阿Sa」王怡然隨行，內地官方社交平台的海報中亦不見其蹤影，爆出退選疑雲！
《2023香港小姐競選》進行得如火如荼，近日一眾港姐到內地廣東進行親善活動，其中大熱的王怡然未見影蹤，不但缺席活動，連官方在內地社交平台的發文中，其海報亦「被消失」。在另一則官方發文中，分享了今次廣東之行的花絮片段，當中寫道：「15位候選佳麗已經來到廣東，開展為期4天的活動，這是香港小姐首次集體出席內地活動！」原定16位佳麗卻突然變成15位，即惹起王怡然退選疑雲。其實之前她已曾表示由朝到晚的集訓令她感吃力，但慶幸有一班佳麗相伴撐住。
抱恙請假未能隨隊
對於疑似退選一事，無綫企業傳訊部回覆查詢時表示：「《2023香港小姐競選》候選佳麗，日前應邀前赴廣州拍攝內地宣傳短片，4號佳麗王怡然因抱恙關係未能隨大隊前往，大會接受其請假原因。今次拍攝並非《2023香港小姐競選》大會外景拍攝部分，行程僅屬參與內地宣傳工作。」
其實一眾佳麗赴越南拍攝外景時，原本應有17位候選佳麗出發，惟周婷未有現身隨隊出發，即有退選傳聞。無綫起初以她請事假為由作解釋，其後終公布周婷退選。
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