廣東之行冇影 得番15位佳麗 王怡然突然消失 退選港姐？

《2023香港小姐競選》進行得如火如荼，近日一眾港姐到內地廣東進行親善活動，其中大熱的王怡然未見影蹤，不但缺席活動，連官方在內地社交平台的發文中，其海報亦「被消失」。在另一則官方發文中，分享了今次廣東之行的花絮片段，當中寫道：「15位候選佳麗已經來到廣東，開展為期4天的活動，這是香港小姐首次集體出席內地活動！」原定16位佳麗卻突然變成15位，即惹起王怡然退選疑雲。其實之前她已曾表示由朝到晚的集訓令她感吃力，但慶幸有一班佳麗相伴撐住。