獨家專訪：拍新歌MV大細超？ 鍾柔美唔當姚焯菲對手

聲夢小花鍾柔美（Yumi）近日推出新歌，連踩18小時拍MV險中暑。對於同日出歌的姚焯菲獲安排在日本拍MV，她則留港取景，有網民質疑公司大細超，Yumi不予認同，認為公司對不同歌手各有安排，笑說：「可能我想喺香港拍呢？」年紀輕輕但情商超高。

鍾柔美最近推出第3首個人單曲《y2k還襯我麼？》，新歌貫徹之前的跳唱風格，她透露花了18小時拍攝MV，分別在室內室外取景，既要捱冷又要捱熱：「當日朝早7點喺溜冰場拍攝，現場好凍，我未瞓醒同未食早餐，所以有啲虛。中午轉到室外拍攝，天氣超級熱，喺猛烈陽光下跳舞，差啲中暑。」

MV點擊被拋離 提到Yumi跟同是After Class成員的姚焯菲（Chantel）同日出歌，但對方MV點擊率大幅拋離她，Yumi自言不會介意：「對我嚟講只係一個數字，唔會因為多啲人睇佢就唔開心，可以拍到個咁好嘅MV，我已經好滿足。」有網民指Chantel的MV在日本取景，她則在本地拍攝，質疑資源分配不均，她笑言：「可能我想留喺香港拍呢？」並說：「公司對每位歌手都會有唔同計劃同安排，冇得咁比較。」她認為毋須跟After Class其他成員比較，因大家各有強項，不會當她們是競爭對手，亦不會羨慕別人。Yumi稱雖然組合鮮有合體，但強調友情不變。對於獲網民封為「跳唱女神」，她大感開心，並承諾繼續努力，會保持跳唱風格外，並預告下首歌是慢歌，為樂迷帶來新鮮感。

雖然忙於幕前工作，但Yumi亦相當緊張學業，問到明年考DSE的她會否減少工作？她坦言：「我有同公司講學業為主，新學期公司唔會安排太密嘅工作畀我。（要閉關？）都要。」講到升學，她因想在港發展演藝事業，故未想過到外地升學，大學科目心儀工商管理，問到為何不選修跟演藝相關的科目？她解釋：「我將做藝人同讀書分開，做呢行係興趣，讀書同將來工作係第二條路。我唔知藝人呢條路可以去到幾遠，所以最緊要都係讀書。」