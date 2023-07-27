買逾6千萬物業氹妻？ 劉青雲搞笑查家用：送「襪」就有

劉青雲太太郭藹明最近以6,488萬元購入貝沙灣單位，青雲笑指與太太「襪」輕情義重，沒有送物業，但要好好了解家用情況，同場出席活動的郭富城大讚青雲是好男人。

三大影帝劉青雲、郭富城、古天樂，聯同方中信及陳國邦等，前晚出席電影《掃毒3：人在天涯》的首映活動。演反派的青雲被問到霸氣造型充滿氣場，他笑說：「接嗰陣唔知咁狂野，但係個造型就一直Keep到依家。」提到最近與太太郭藹明遊日被網民捕獲，網民讚其妻少女味十足，青雲笑說：「咁都見到佢係少女？我哋戴晒帽、戴晒口罩喎！」

對於最近有消息指郭藹明以首置名義斥資6,488萬元購入貝沙灣一個連車位的單位，問到物業是否交由太太打理？青雲笑說：「係咩？唔知喎，襪就有，物業就冇。（送樓畀太太？）送對襪畀佢，物輕情義重。（畀好多家用太太？）我返去了解吓件事先。」城城大讚青雲是好男人，問他又可有送樓給太太？他笑說：「我送張戲飛畀佢！」

城城重新定義「男人的浪漫」 另外，古天樂早前獲紐約亞洲電影節頒發最高榮譽「亞洲影壇非凡貢獻大獎」，表揚他多年來在亞洲影壇作出的貢獻，他說：「好開心，喺外地攞獎得到認同，係好大嘅鼓舞。」講到暑假他有另一部電影《暗殺風暴》上映，可擔心分薄票房？他說：「呢啲唔係我去考慮，同埋兩套戲好唔同，嗰套直情要毀容。」

至於城城表示今次與古仔、青雲首度合作是「男人的浪漫」，問到近期忙巡唱的他可擔心「中招」影響演唱會？他說：「冇得擔心咁多，打咗針，唔通戴住口罩見大家咩？希望冇事啦，喺澳門仲有兩場就完成。」