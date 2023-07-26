新歌捲入《漩渦》惹不滿 The Weeknd自爆一夜情 𡁻完「唱」Jennie？

由加拿天天王The Weeknd主演的話題美劇《偶像漩渦》（The Idol）雖然已在劣評中結束，但話題仍然不斷，他近日在新歌歌詞中自爆與一位K-Pop偶像發生一夜情，因而令粉絲「對號入座」，懷疑他提及的正是有份參與該劇的韓國女團BLACK PINK成員Jennie！

The Weeknd公開與兩大歌手Travis Scott及Bad Bunny的新歌《K-POP》，歌詞中他指與一位韓國女子到法國南部參加遊艇派對，發生一夜情之餘亦有吸毒。由於The Weeknd和Jennie於5月時確實一同出席《康城電影節》，因而令不少網民認為《K-POP》歌中提及的人是影射Jennie，引起大批Jennie粉絲不滿，認為The Weeknd在消費Jennie。

網民拆解謎團 不過，有網民有另一番見解，認為《K-POP》可能只是The Weeknd將《偶》劇中他與Jennie角色的關係延伸到歌詞中，亦有網民指The Weeknd出席康城期間其女友Simi Khadra亦有陪伴，所以其新歌內容應該純屬虛構。有BLACK PINK粉絲「抽絲剝繭」後堅稱首歌並非講Jennie，指歌名《K-POP》於歌中是暗示毒品「氯胺酮波板糖」（ketamine lollipop），亦即大碟封套中的波板糖。