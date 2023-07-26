暢所欲玄：肖兔者之姻緣錦囊

‧戀愛特色：絕大部分肖兔者外表均成熟大方，談吐得體，談情說愛時顯得有點傻氣。對於伴侶相當依賴，會以對方為重，享受被照顧的感覺，整體來說是可愛的情人，能帶給伴侶很大的快樂。然而，肖兔者在感情生活上較易出現糾纏不清的關係。第一，年生地支為卯，乃四正桃花之一，異性緣較重；第二，享受拍拖生活，很易投入一段感情；第三，善變又舉棋不定，如果同時出現不同的合眼緣對象，會拿不定主意。

心智成熟的肖兔者當然不會讓自己陷入這個境地，但有部分確實會被冠上「見異思遷」之罪名，或者把關係弄得愈來愈複雜。其實肖兔者並非寡情薄倖之人，只是年輕時常因感情太豐富以及貪新鮮之過而難有穩定的感情。若要在姻緣路上修成正果，先要學懂收放感情；若未能確定眼前人是終身伴侶，不要輕言許下承諾。

‧男性貼士：溫柔及細心是他們的「必殺技」，會盡力保護情人，一旦建立家庭以後更是典型的「住家男人」。不過蜜月期過後，與伴侶仍要保持足夠溝通。

‧女性貼士：不一定追求英俊高大之異性作伴侶，但衣着或儀容太隨便的人很難討她們的歡心。另外，肖兔女性對家居布置有較高要求，一個理想的安樂窩能令她們更投入感情。

堪輿學家麥玲玲師傅