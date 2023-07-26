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胡杏兒喜見「怕醜仔」進化
女星胡杏兒跟老公李乘德四年抱三，不經不覺，大仔李奕霆（Brendan）亦準備升讀小學一年級。胡杏兒分享兒子穿上粉紅色畢業袍參加畢業禮的照片，Brendan拖住兩個弟弟，胡杏兒開心留言：「我的大寶貝幼稚園畢業了，媽媽眼見你由一個有點害羞內斂的小朋友，變成充滿自信，爸爸媽媽很為你驕傲。」
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