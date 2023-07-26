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龍門陣
蔡一傑回鄉探親 圍埋斬雞
組合草蜢早前完成台灣及新加坡演唱會後，成員蔡一傑回故鄉潮汕海豐探親，有鄉里拍下一身便裝打扮的他，在客廳中與親友閒聊的畫面，期間他入鄉隨俗蹲在地上睇親友斬雞，行為相當貼地。觀乎蔡一傑的家鄉未有大興土木的發展，還保留傳統樸素的鄉土風味。
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