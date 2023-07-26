娛樂

何超蓮玩滑翔傘 唔使老公陪
何超蓮透過社交平台分享出國旅行玩滑翔傘的影片，表示：「嗚呼！飛起來啦！」片中見她笑容燦爛，表現得相當興奮，還充滿童真的大嗌：「Happy，flying together！」、「超級好玩！」並比出勝利手勢。片中未見其丈夫竇驍現身，不過無損旅行好心情，這一跳，甚至連懷孕傳聞也給澄清了。
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