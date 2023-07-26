疑撻着舞台劇女主角 應智越被舊愛踢爆偷食

《全民造星》參賽者應智越（細貓）出道以來鮮有公開感情事，昨日卻被爆疑背模特兒女友Kero Lau，撻着舞台劇演員陳伊霖。其前女友Kero在社交網發長文指於7月中，遭拍拖兩年半的圈中人提分手，聲稱一直心甘情願做地下情人，但發現前男友事業漸有起色就出軌，而第三者疑似合作舞台劇的對手，至於分手原因被嫌不上進，不過她自問：「再多懶惰，也能負責我們之間多於一半的生活費，我是如何不上進？」亦曾心軟等前度回頭，可惜只得到一句「對唔住囉」，所以決定解脫及公開事件，不想前度的鬼話變成別人眼中的真相。