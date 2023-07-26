疑撻着舞台劇女主角 應智越被舊愛踢爆偷食
《全民造星》參賽者應智越（細貓）出道以來鮮有公開感情事，昨日卻被爆疑背模特兒女友Kero Lau，撻着舞台劇演員陳伊霖。其前女友Kero在社交網發長文指於7月中，遭拍拖兩年半的圈中人提分手，聲稱一直心甘情願做地下情人，但發現前男友事業漸有起色就出軌，而第三者疑似合作舞台劇的對手，至於分手原因被嫌不上進，不過她自問：「再多懶惰，也能負責我們之間多於一半的生活費，我是如何不上進？」亦曾心軟等前度回頭，可惜只得到一句「對唔住囉」，所以決定解脫及公開事件，不想前度的鬼話變成別人眼中的真相。
而細貓則在社交網留言表示不回應太多，因不想互相傷害，但承認分手：「在這段感情上有很多做得不足嘅地方，這段感情已經畫上句號，這段回憶珍而重之，祝福對方。」
古巨基讚演戲叻
另外，細貓成為古巨基主理的《I Really Love To Sing》音樂企劃第9個歌手合唱《心跳回憶》，基仔用「好眼瞓」形容錄音過程：「好多晚都錄到好夜，佢好努力，我同舒老闆（監製）又好襟『磨』。」合作期間，細貓的歌唱技巧及演戲天分被發掘，基仔表示：「我喺度呼籲各位導演，真係要留意吓細貓，佢係好投入，尤其是一啲感情戲上面，大家搵細貓拍戲呀。」
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