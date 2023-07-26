披嫁衣遮得就遮 林明禎全力賺奶粉錢

林明禎昨日身穿環保婚紗性感示人，首次在公開場合穿婚紗的她未有勾起出嫁心，直言現時最大目標是搵銀！

馬來西亞女神林明禎昨日身穿以環保物料製成的婚紗在九龍灣出席活動，造型性感，期間更被巨型公仔偷吻。她受訪時笑言沒察覺被偷吻，以為只是剛巧碰到。

她表示是第一次在公開場合穿婚紗，笑言因為服裝以環保物料製成，所以較為少布，而將來挑選婚紗會以簡約設計為主，應遮的地方就遮住。問到穿起婚紗，可有勾起恨嫁的心？她笑說：「完全唔會，因為自己好清楚目標，就係工作、賺錢、買樓，將來生BB好貴！」

冇留意勁敵出寫真 對於同樣來自馬來西亞的「翻版林明禎」Miko Wong（黃潔琪）推出寫真，問到作為「正版」的她可有留意？她笑說：「我嘅翻版呀？咁我咪好犀利？不過唔知道，近期因為拍電影，所以與世隔絕。」她透露近一個月以來日接夜趕工，每日最多睡4小時，睡眠不足，昨日亦是抽時間出席活動，結束後就重投劇組開工。問到天氣炎熱，拍攝電影是否特別辛苦？她笑說：「日間在酒店拍攝就好凍，夜晚拍攝戶外就好熱。」