中娛星動：判監13年及驅逐出境 吳亦凡不服判刑上訴 閉門開庭

藝人吳亦凡於2021年因涉嫌強姦、聚眾淫亂等罪名遭起訴，獲判13年有期徒刑，附加驅逐出境。他不服上訴，昨日二審開庭審理上訴案，結果擇期宣判。

加拿大籍藝人吳亦凡出身自韓國偶像團體EXO，事業如日方中之際，2021年被內地網紅都美竹指控性醜聞，同年7月吳亦凡因涉嫌強姦、聚眾淫亂等罪名遭起訴。吳亦凡聲名盡毀，工作煞停演藝生涯受到嚴重打擊。事件持續發酵，最終經北京朝陽法院一審宣判，判處吳亦凡13年有期徒刑，附加驅逐出境。

擇期宣判結果 不過，吳亦凡不服上訴，昨日二審開庭審理上訴。有指吳亦凡是加拿大籍華人，人民法院在開庭前通知了加拿大駐華大使館，加拿大駐中國大使館官員也到現場聽審，由於涉及被害人私隱，案件不公開審理，審理過程中依法保障了吳亦凡的各項訴訟權利。上訴結果擇期宣判。

事件始於2020年，時任吳亦凡執行經理人以選MV女主角面試為由，相約當時只得18歲的都美竹到吳亦凡家中參加聚會，10餘人共同玩桌遊並飲酒。聚會人員陸續離開後，都美竹酒後在吳亦凡家中留宿並發生性關係。2021年7月，吳亦凡因涉嫌強姦罪，被朝陽公安分局依法刑事拘留。翌月，吳亦凡和吳亦凡工作室的社交平台均被註銷。8月，北京朝陽檢察院通報，依法對犯罪嫌疑人吳亦凡批准逮捕。