娛圈單打：國民初戀得個樣 忽登視后真離奇

南韓「國民初戀」秀智向以美貌見稱，圈中男神莫不拜倒石榴裙下。曾傳出緋聞的對象包括金秀賢、盛駿、孔劉、李鍾碩等大帥哥，貨真價實的男友則有李敏鎬、李東旭，粒粒皆星，堪稱男神殺手。

當然，上天是公平的，對比其天仙般的美貌，秀智的演技和唱功皆顯得平平無奇。2010年，秀智以女團miss A成員出道，迅即成為門面擔當，受盡粉絲和事務所老闆厚愛，以致跟隊員屢傳不和。隊中中國籍成員王霏霏就親證，老闆朴震榮對秀智特別關照，不時噓寒問暖。不過秀智懶理是非，很快便告單飛，2012年演出首部電影《初戀築跡101》爆紅，進身「國民初戀」，地位至今無人能夠取代。

姑勿論她如何顛倒眾生，但亦不得不承認，女神不懂演戲。秀智來來去去的角色都是心地善良、活潑可人一類傻白甜，連扮演窮家女也要手挽Dior包包，毫無說服力可言。

可能被人批評得太多，知恥近乎勇，秀智今回突破戲路，在《安娜》首演暗黑角色，天使面孔暗藏貪婪欲望，以假面人生不斷往上爬，更近乎素顏上陣。努力終於有回報，她在《第2屆青龍電視劇大賞》擊敗賽前大熱兼前輩、《黑暗榮耀》的宋慧喬，爆冷奪得視后殊榮，連她本人都有點難以置信，又驚又喜。

平情而論，秀智今次戲路轉型，的確予人耳目一新的感覺，但說其演技超越宋慧喬，肯定不可能。今次獲獎，鼓勵性質大於一切。口痕友就話嘞，既然財雄勢大的事務所老闆對她情有獨鍾，今次封后，不知有沒有在背後發功暗助一把呢？