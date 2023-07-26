試過姊弟戀 周嘉洛成熟體貼 電暈林夏薇

藝人林夏薇與周嘉洛戲內發展姊弟戀，男方突然自爆現實中試過姊弟戀，但就不肯透露分手原因！而薇薇稱被嘉洛「電親」，大讚對方成熟及懂得照顧「姐姐」。

林夏薇、周嘉洛與陳庭欣（Toby）等昨日出席無綫新劇《寵愛Pet Pet》宣傳活動，與劇中一班明星狗狗同場，非常熱鬧。玩遊戲時，嘉洛與狗狗「爭寵」，瞓地扮死兼「畀Hand」，成功搶鏡。談到首次與薇薇合作即「談情」，他預告有咀戲：「同薇薇蜻蜓點水式。（淨係咀佢？）好似係，畀人錫另計！」

36歲薇薇與27歲嘉洛於劇中譜姊弟戀，女方坦言：「呢樣嘢我本身冇接觸過，拍嘅時候都有啲擔心，拍完就推翻晒固有嘅諗法，覺得年齡唔係問題，講真呢套劇嘉洛走偶像派路線。（有冇被佢電親？）有。（鍾意咗佢？）我角色真係好鍾意佢。」

陳庭欣驚鸚鵡學粗口 問到嘉洛可有試過姊弟戀？他爽快說：「點解冇試過？未試過姊弟戀嘅人生點叫做人生？只係相差兩、三年啫。（點解分手？）拍拖嘅嘢好難講，唔好講到咁仔細啦！」他又讚薇薇玩得，女方即「回敬」讚嘉洛成熟又懂得照顧人，嘉洛說：「好彩樓底夠高，咁大頂高帽笠落嚟！」

至於Toby偕同愛犬Winter亮相，由於Winter超重，被改花名「肥Win」。Toby笑言愛犬太肥關係，沒有被監製睇中，冇份演出《寵》劇。飾演失婚闊太的她與徐榮有感情線，亦跟不少動物有對手戲，她自爆讓寵物鸚鵡客串演出：「只係畀佢演一場，唔可以成日畀佢逗留喺TVB，因為好多工作人員想教佢講粗口！」