受工潮影響 宣傳變陣 瑪歌羅比「隱身」 新片開畫高收12億

美國演員工會加入編劇工會罷工行列，癱瘓整個荷里活。影視製作全面停工之餘，眾星亦不得為新片宣傳，有電影公司費煞思量後，決定轉形式搵導演頂上「跑場」為影片到戲院「謝票」，近期熱映中的真人版《Barbie芭比》女導演日前便驚喜現身戲院為影片宣傳！

演員罷工前，《Barbie》女主角澳洲女星瑪歌羅比（Margot Robbie）先後到歐亞多個地方宣傳。如今演員禁止宣傳，該片女導演Greta Gerwig惟有接力，她日前趁影片開畫而到紐約一間戲院驚喜「謝票」與觀眾見面，場面熱鬧！而《Barbie》上周五正式全球開畫，結果北美勁收1.55億美元（約12億港元），打破《超級瑪利歐兄弟大電影》（The Super Mario Bros. Movie）年初創下的紀錄而成為今年目前為止北美最高開畫票房電影。而《Barbie》更同時打破2017年女導演Patty Jenkins執導的DC超英片《神奇女俠》（Wonder Woman）的紀錄，成為影史上女導演執導電影最佳開畫成績。此外，影片亦創下華納兄弟的原創電影史上海外開畫票房最佳成績，開畫不夠1周影片全球累積票房已高達3.37億美元（約26億港元），有望躋身影史上最高票房電影十大位置！

湯告魯斯慘被夾擊 與《Barbie》同日上映的另一話題作《奧本海默》（Oppenheimer）於北美同樣大收，開畫勁收8,050萬美元（約6.3億港元）排開畫票房榜第2位，比預期好。至於上周北美票房冠軍湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission: Impossible-Dead Reckoning Part One）上映1周後因受兩片夾擊影響之下，票房大跌64.3%，本周屈居票房榜季軍位置。

《Barbie》和《奧》片同日上映吸引觀眾入戲院「打孖上」同日捧場，連被公認為「資深影迷」的荷里活鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）亦湊熱鬧，日前被影到買飛連續觀看兩片。