五官是指眼、耳、鼻、口、眉，眉在面相上所起之實際作用如何？因眼睛可以觀看物體，耳朵可以收聽聲音，口可以言語及吃食物，鼻子可以呼吸及嗅氣味，而眉所有存在價值可能是遮太陽？可能是防止汗水流入眼睛？又或者只是襯托眼睛？面貌？

在形容眉毛的字句中有「吐氣揚眉」、「眉目傳情」、「眉頭深鎖」、「賊眉賊眼」、「眉開眼笑」、「眉飛色舞」……等等，雖然眉毛在人面上無甚作用，但在個人運勢、健康、性格、感情、財氣、人緣上，可謂關係十分重要。

眉主管人生流年歲數上是31至34歲，所以，如兩道眉毛生得理想的話，必然可以由此而起飛，但如形態欠佳，自然惡運也由此而生。一般相眉的要求是，眉要由眉頭開始有序而順生至眉尾，忌雜亂逆生，喜有光彩，忌暗啞無光、忌崩斷。若眉毛濃密的話，便要髮多及鬚多來配合，反之，眉毛比較疏的，髮幼及鬚少來配合。若三濃三疏不配合的話，多主晚年欠安穩。此中所謂不配合，便可能是髮濃、眉及鬚不濃，眉毛疏而髮及鬚反濃，此便是不配也。