洪永城籃球賽友誼第一

藝人洪永城日前聯同陳安立、徐文浩、孔德賢等，以Hero籃球隊身份參加社區籃球聯賽，先勝後負，不過洪永城直言友誼比名次更為重要。正籌備年底拍攝旅遊節目的他，笑言幸好工作不太繁忙，能夠抽空打籃球及參賽，更指趁球隊今年10周年巡訪學校推廣籃球運動。