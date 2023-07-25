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洪永城籃球賽友誼第一
藝人洪永城日前聯同陳安立、徐文浩、孔德賢等，以Hero籃球隊身份參加社區籃球聯賽，先勝後負，不過洪永城直言友誼比名次更為重要。正籌備年底拍攝旅遊節目的他，笑言幸好工作不太繁忙，能夠抽空打籃球及參賽，更指趁球隊今年10周年巡訪學校推廣籃球運動。
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