高晟暉（前名高雲翔）前妻董璇雖然已是一女之母，但身材仍然弗到漏，近日她在社交網大派福利，上載多張性感水着照，並寫道：「放個小假，入水避暑。」董璇身穿橙色泳衣，雖然是一件頭款式，但胸前鏤胸設計將其美好身段表露無遺，髮絲半濕加上誘惑眼神，令網民紛紛大讚「好辣」、「女神」。