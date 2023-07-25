中娛星動：太太手傷嚴重 搬橫店療養 何潤東成婚7年 結束「分居」生活

型男何潤東與太太林姵希（Peggy）結婚7年，可是2人各有各忙，一直做「分飛燕」沒有同住，但Peggy因生活不能自理，已搬到橫店養傷，與何潤東結束異地夫妻生活。

何潤東2016年結束9年愛情長跑，與Peggy拉埋天窗，可是兩公婆婚後經常分隔兩地，何潤東多數時間都在內地拍戲，Peggy則專注手工飾品事業，Peggy在與何潤東共同經營的社交網帳號中透露，她原本是百貨公司銷售員，後來轉行當飾品設計師，但因長年為飾品做手工，導致手部嚴重勞損，她說：「去年我的手開始出現了問題，嚴重的時候，生活都不能自理！」於是她搬到橫店養傷，和何潤東結束16年的異地生活，夫妻結婚7年終於同住。

租舖支持愛妻 Peggy之後偶爾和何潤東一起拍片，被他的經紀人發掘有當直播主的潛力，促成Peggy再開創新事業；同時，寵妻的何潤東更租下店舖，給太太發展飾品事業，何潤東愛妻行動被網民狂讚：「這麼好的老公要去哪裏找」、「感覺何潤東就是一個溫暖的人」、「好幸福啊」！