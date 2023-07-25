娛樂

陳敏之親子摸企鵝

陳敏之帶兒子到主題樂園，近距離接觸企鵝。 陳敏之帶兒子到主題樂園，近距離接觸企鵝。
陳敏之帶兒子到主題樂園，近距離接觸企鵝。
藝人陳敏之出名係廿四孝媽媽，近日與兒子雷子樂到主題樂園遊玩，體驗近距離與企鵝接觸，她網晒親子照，並留言：「真係一次好好嘅體驗，人生第一次親親企鵝，佢哋真係好可愛好善良，子樂好開心好鍾意。」她又上載一段影片，見企鵝企定定任摸，不過當兒子伸手摸時，企鵝有動靜，他即被嚇親，場面搞笑。
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