藝人陳敏之出名係廿四孝媽媽，近日與兒子雷子樂到主題樂園遊玩，體驗近距離與企鵝接觸，她網晒親子照，並留言：「真係一次好好嘅體驗，人生第一次親親企鵝，佢哋真係好可愛好善良，子樂好開心好鍾意。」她又上載一段影片，見企鵝企定定任摸，不過當兒子伸手摸時，企鵝有動靜，他即被嚇親，場面搞笑。