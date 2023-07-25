區明妙化韓妝扮日本學生

無綫藝人區明妙樣子清純，童星出身的她成為「御用學生妹」，轉眼她現已22歲大個女，為免被角色定型，她私下打扮性感，經常晒事業線。最近她到日本旅遊，穿上日式校服及體育服拍照，但妝容則韓味十足，重點畫出明顯臥蠶，另外她又着上Low Cut裝，造型百變。