娛樂

區明妙化韓妝扮日本學生

區明妙怕被定型，但去到日本都忍不住再扮學生妹。 區明妙怕被定型，但去到日本都忍不住再扮學生妹。
區明妙怕被定型，但去到日本都忍不住再扮學生妹。
無綫藝人區明妙樣子清純，童星出身的她成為「御用學生妹」，轉眼她現已22歲大個女，為免被角色定型，她私下打扮性感，經常晒事業線。最近她到日本旅遊，穿上日式校服及體育服拍照，但妝容則韓味十足，重點畫出明顯臥蠶，另外她又着上Low Cut裝，造型百變。
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