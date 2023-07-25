7月25日(二)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月25日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
區明妙化韓妝扮日本學生
區明妙怕被定型，但去到日本都忍不住再扮學生妹。
無綫藝人區明妙樣子清純，童星出身的她成為「御用學生妹」，轉眼她現已22歲大個女，為免被角色定型，她私下打扮性感，經常晒事業線。最近她到日本旅遊，穿上日式校服及體育服拍照，但妝容則韓味十足，重點畫出明顯臥蠶，另外她又着上Low Cut裝，造型百變。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230725-0725_00282_052/區明妙化韓妝扮日本學生
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc