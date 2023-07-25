歌迷斥會場安檢不足 楊千嬅開騷 遭激光筆射臉

最近舉行巡迴演唱會的楊千嬅可謂波折重重，近日的深圳場更發生千嬅被激光筆射臉事件，雖然主辦方即時向千嬅作出道歉及譴責事件，但網民力數主辦方安檢不周，不但任人帶激光筆入場，甚至持假票也蒙混過關！

歌手楊千嬅自今年5月起展開《楊千嬅MY TREE OF LIVE世界巡迴演唱會》，首站由廣州開始，再到廈門，本月22日則完成深圳場演出，不過似乎風波不斷，先是廣州場的舞台服飾造成話題，接着於廈門場的座位衞生遭炮轟，來到深圳場，同樣發生小插曲。

報平安：冇受到傷害 昨日有指演出期間，有人用激光筆射向千嬅臉部，有該場觀眾事後翻看自己所拍的片段，發現當千嬅獻唱《少女的祈禱》時有一個疑是激光筆的小光點一直在她的身上及臉部掃來掃去，全程沒有停過，期間見千嬅用手摸鼻子及眼睛，網友推測她是否有感到不適；千嬅昨日受訪時表示：「我喺舞台上專注演出，完全唔知發生咩事，亦冇受到任何傷害，謝謝大家關心。」另外，網民紛紛留言指摘主辦單位把關不力，要求加強安全檢查，希望他們能保護好千嬅，亦有歌迷爆料指現場保安並不嚴格，有不少持假飛亦能混了入場。

主辦方籲要文明睇騷 就今次事件，主辦方成都藝高旗艦文化娛樂有限公司昨日在官方社交網就此事發聲明，對千嬅表示歉意，並強烈譴責該行為：「近日藝人楊千嬅於2023年7月22日MY TREE OF LIVE世界巡迴演唱會深圳站演出期間，被不明人士使用激光筆掃臉照射。演出結束後，經與經紀公司確認，所幸並未造成人身傷害。對於楊千嬅女士的此次遭遇我們表示誠摯的歉意。在此公司強力的譴責此種危險行為並嚴厲警告做出此類行為之人，保留進一步追究法律責任的權利。」又強調會督促相關責任方做好現場安全檢查工作，確保類似激光筆等危險物品不得攜帶入場，嚴格杜絕此類事情再次發生，並呼籲歌迷要文明觀看演出及尊重藝人，不要採取危害他人的行為。