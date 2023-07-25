譚仔及三哥「Me More下午茶餐」乍醬飯三文治 食唔停口

張敬軒在「姐姐」的介紹下試食「Me More下午茶餐」全新的乍醬飯、迷你米線及過小橋米線，他表示：「確實有驚喜，配搭譚仔及三哥從未推出過嘅米飯出奇地夾，拌勻後啖啖惹味嘅肉醬包住米飯，令我食唔停。」之後再試兩款三文治時，又讚不絕口，指「烘土匪乍醬芝士三文治」是早餐必點之一，除即叫即製，土匪雞翼香氣加上乍醬同半溶芝士，味道濃郁，至於「烘肉桂焦糖三文治」帶有肉桂香的焦糖配以鹹香的牛油，回味無窮。