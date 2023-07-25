自認懶惰 閉關做歌 張敬軒報答粉絲 請食下午茶

頻頻開騷掘金的張敬軒被視為英皇「吸金王」，可是卻遭老闆楊受成嘲他「敗家」，令自認懶的他要閉關做歌還「債」；談及容祖兒開騷期間抱恙，身為過來人的他分享防疫要訣，更指祖兒只是感冒而非確診新冠，着大家勿擔心。

早前自美國巡唱回港的張敬軒，昨日試食譚仔雲南米線（譚仔）和譚仔三哥米線（三哥）首度推出的「Me More下午茶餐」，逾百粉絲在場外隔住食肆玻璃窗見偶像，心痛粉絲捱熱的軒仔說：「佢哋嚟飲下午茶啫，一陣會有工作人員招呼佢哋，我去咗美國咁耐都冇同佢哋見過面。」

病毒防不勝防 雖然近期頻頻出埠巡唱，軒仔竟自認懶：「今年只係出過一首歌，要閉關做歌。（但唱好多騷喎？）演唱會係宣傳一部分咋！（係公司最賺錢藝人？）開騷、做唱片收入一定冇出席Event咁多，我老闆（楊受成）都話我敗家，因為我將個唱歌酬買好貴嘅咪，同埋sent部分音樂去外國製作，價錢係天價。」

至於同公司的好友容祖兒因發燒及發冷而把演藝學院的個唱部分場次延期，而曾在疫情期間，分別因疫情嚴峻及確診兩度延期開騷的軒仔，深明祖兒因停騷而產生的內疚感，他說：「歌手一定情緒低落，因為都準備好晒，想將最好嘅表演畀歌迷，所以開騷要嚴格執行防疫措施。上次開騷時，我知我個唱監製令好多人唔開心，因為要求所有人戴口罩外，要做快測先可以入我房。」雖然事事小心，連軒仔助手及司機均被安排住酒店作自我隔離，可惜仍防不勝防均告「中招」，所以他現時覺得：「快測都冇乜用，病毒不停變種，依家要同佢哋共存。」

提供感冒偏方 他坦言有關心祖兒的病況，着大家放心：「佢冇乜事，只係感冒啫，畀咗偏方佢，就係食比平日高劑量嘅維他命C，但食前都要問吓醫生意見，依家佢最緊要養好身體先。」

他又謂人消瘦非不適，只是受時差困擾，現時凌晨3、4時仍「眼光光」，同時亦忙於歌迷會下周喬遷：「好似清潔工人咁清理緊，啲獎會搬晒去中環新會址，設計到好似社區會堂咁。」又指租金約6位數，但能令歌迷出入方便也感值得。