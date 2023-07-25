導演王晶的女兒王子涵趁住炎炎夏日，也加入水着放送行列。她在社交網上載遊船河靚相，穿上三點式及戴黑超，型格十足。子涵明顯瘦身成功，幾乎瘦了兩個碼，但上圍依然有料到。她寫道：「沒有不累的人，只要活着，就不會簡單。」其好友吳若希激讚：「咁Fit嘅咩！」子涵得戚回應：「知我咩料啦！」