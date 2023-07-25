陳奕迅囡囡靚樣曝光 搶紅星風頭

「歌神」陳奕迅於台北開騷，其女兒康堤靚樣曝光，被封「最美星二代」之一，更搶盡港台兩地紅星風頭！而陳奕迅被歌迷的窩心感動落淚，連環跪拜多謝粉絲支持。

陳奕迅（Eason）於台北小巨蛋舉行7場演唱會，吸引多位紅星「朝聖」，包括張惠妹、余文樂、房祖名、彭于晏和張震等，Eason爸爸、太太徐濠縈和女兒陳康堤（包包）亦有捧場。近年甚少露面的包包跟媽媽出席余文樂的飯局，已18歲的她長得亭亭玉立，眼大大、鼻尖尖，完全是小美人。

被歌迷搞喊 本月27日是Eason的49歲生日，他在尾場綵排時，其歌迷會拉隊近400人，率先唱生日歌及送上蛋糕為他慶生，他看到台下歌迷拉起橫額，寫上不同窩心支持語句，他忍不住眼濕濕拉起衫角抹淚，待心情平復便說：「我本想用手機拍下來，但已經記下來，最私密的記憶，最私人的珍藏，當我遇上很多困難的時侯，我會想起這個畫面，謝謝你們。」

當晚演唱會他迎來第2波慶祝，台下觀眾大叫跟他過生日，哨子聲響起，全場觀眾砌出「Happy birthday」及「生日蛋糕」圖案，Eason大感震撼狂叫「 Oh My God」，並不停拜跪多謝大家：「你們真的太厲害了！」Eason於慶功宴上開心歡呼：「終於可以吃麻辣鍋啦！」談到生日願望，他說：「吃好、睡好、好輸出！」他預告正籌備新作品，8首歌有兩首是國語歌。