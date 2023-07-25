劇透結局喊到崩潰 龔嘉欣出「啜」招 博收視再創新高

龔嘉欣昨日宣傳無綫熱播劇《靈戲逼人》，玩遊戲時，她不肯跟阮浩棕咀嘴，事後她揚言若大結局有28點收視，會與因病缺席的張振朗錫嘴，以答謝觀眾支持。

龔嘉欣、阮浩棕、吳子冲與蔚雨芯等昨日到紅磡出席無綫劇《靈戲逼人》之「誰是終極兇手」結局篇宣傳活動，男主角張振朗因病缺席。玩遊戲時，浩棕與子冲被迫咀嘴，之後浩棕再咀嘉欣，但女方馬上「彈鐘」，笑言錫嘴要有28點收視，故改為錫面。

嘉欣指振朗因發燒缺席，對於收視好實屬意料之外。她透露拍攝結局時與振朗喊到崩潰：「有少少畀振朗嚇親，大家睇重播都仲喊緊。」對於結局似乎不是Happy Ending，她說：「睇你點睇，我就鍾意呢啲虐心、好感動、好澎湃嘅結局，好有挑戰性。」問到若結局有28點收視，會否跟振朗即場咀嘴？她笑言：「我同昌哥（李成昌）都得，裏面講前世佢暗戀我，等我問昌哥先，可能佢唔肯呢，講吓啫，都係同振朗啦。」

蔚雨芯與周杰倫公司合作 而蔚雨芯在劇集最後一次宣傳活動才現身，她指近期忙於打理生意，美容公司將與周杰倫的公司聯乘推出美容產品。問到可有跟周杰倫開會？她說：「我都希望，只係同佢團隊開會。」又指拍攝時壓力大，試過情緒崩潰，要離開片場平復心情。她坦言與無綫仍有數月合約，會洽談續約及希望繼續拍劇。

另外，無綫昨日公布上周收視，《東張西望》跨平台直播收視最高25.7點，成上周收視之冠。《愛．回家之開心速遞》及《靈戲逼人》分別進佔第2及第3位，最高收視分別為24.5點及23.8點，成績理想。