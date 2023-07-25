娛樂

沈月金髮Look添「韓」意

沈月換上一頭金色長髮，甚有新鮮感！ 沈月換上一頭金色長髮，甚有新鮮感！
沈月換上一頭金色長髮，甚有新鮮感！
邱淑貞的大女沈月向來有「最美星二代」之稱，近日她在社交網大晒新相，見在車廂中自拍的她換上新髮色，有別一貫嘅「黑長直」，改以一頭金長髮示人，相當有新鮮感，即時增添「韓味」。不過，有網民質疑她P圖過度，令仙氣盡失，變成大眾網紅臉，失去個人特色，直指她不P圖更靚。
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