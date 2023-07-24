英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
7:00 新造電視
7:30 NBC世界新聞
9:00 金融行情及交易直播室
9:30 開盤直擊及交易直播室
10:00 A股攻略及交易直播室
11:00 匯商行情
11:15 財經快訊及交易直播室
12:00 CGTN環球瞭望
1:00 開盤直擊及交易直播室
1:30 A股攻略及交易直播室
2:30 股市直擊及交易直播室
3:00 財經快訊及A股收市檢閱
3:20 交易直播室
3:30 樓市指南及交易直播室
3:55 收市檢閱
4:15 普通話新聞報道
4:30 新造電視
5:00 C姐C弟
5:30 時空大冒險（Ⅱ）
6:00 超級餅藝大師（Ⅳ）
6:25 英國海岸鐵路遊（Ⅱ）
7:00 手語新聞報道
7:30 七點半新聞報道及天氣報告
7:55 財經消息
8:00 明珠雜誌
8:30 我要做廚神：澳洲篇（ⅩⅣ）
9:30 九霄驚魂（PG）
12:10 晚間新聞
12:30 明珠雜誌
1:00 至尚生活
1:25 中國24小時及金融概要
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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MMS：