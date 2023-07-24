中文台節目表 翡翠台
9:00 交易現場及深港滬通
9:45 勁歌推介及快樂長門人
10:00 真情（PG）
10:30 驪歌行及宣傳易及新聞提要
11:35 交易現場
11:45 老表，畢業喇！（PG）及宣傳易
12:45 交易現場
1:00 午間新聞
1:20 流行都市及宣傳易
2:40 交易現場及深港滬通
2:45 讀心神探（PG）
3:45 新幹線戰士Z及交易現場
4:15 星夢學園Ⅳ
4:50 Hands Up
5:20 多啦A夢
5:50 財經新聞
6:00 書簡閱中國及新聞檔案
6:30 六點半新聞報道
7:15 世界觀及天氣報告
7:25 有理說得清及行行惜環境
7:30 科技前沿共建一帶一路
7:35 東張西望
8:00 愛．回家之開心速遞
8:30 靈戲逼人
9:30 天龍八部（PG）
10:30 煮東煮西
11:05 娛樂頭條及環球新聞檔案
11:15 晚間新聞及科技前沿共建一帶一路
11:45 新聞檔案及天氣報告
11:55 富貴門
12:55 宣傳易
1:00 東張西望
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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