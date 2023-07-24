7月24日(一)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月24日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
Alessandra Ambrosio透視誘惑
最近於西班牙伊維薩島度假的巴西女模Alessandra Ambrosio，前日於社交網站分享跟友人遊船河的照片，她穿上連身透視短裙，內裏的肉色比堅尼若隱若現，她坐在甲板上搔首弄姿，非常性感！她留言：「我今晚聽到啲鼓嘅回音……伊維薩島。」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230724-0724_00288_084/Alessandra-Ambrosio透視誘惑
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc