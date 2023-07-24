娛樂

Alessandra Ambrosio透視誘惑

最近於西班牙伊維薩島度假的巴西女模Alessandra Ambrosio，前日於社交網站分享跟友人遊船河的照片，她穿上連身透視短裙，內裏的肉色比堅尼若隱若現，她坐在甲板上搔首弄姿，非常性感！她留言：「我今晚聽到啲鼓嘅回音……伊維薩島。」
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