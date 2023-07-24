柏木由紀黑白「內」在美

剛於本月中踏入32歲的日本女團AKB48成員柏木由紀，雖然是隊中最年長的成員，但正所謂「薑愈老愈辣」，她憑索爆身材與成熟女人味撼贏一班妹妹仔隊友，宣布連續3年成為內衣品牌的代言人，並公開拍攝的宣傳照。她穿上黑、白色等內衣上陣，展示獨特的性感魅力。