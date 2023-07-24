偷食人夫 事業一鋪清袋 廣末涼子宣布離婚 擁子女撫養權

日本43歲女星廣末涼子上月驚爆與已婚米芝蓮廚神鳥羽周作搞「雙重不倫戀」後，演藝事業一鋪清袋！昨日她終於發聲明宣布離婚，結束第2段13年的婚姻，孩子撫養權則歸她所有。

昔日女神廣末2003年與模特兒岡澤高宏結婚，育有一子，她2008年離婚，至2010年10月與藝術家Candle JUNE再婚，並誕下兩名子女。廣末與第2任丈夫Candle JUNE結婚13年，上月驚爆背夫暗撻45歲已婚米芝蓮廚神鳥羽周作，兩人多次被傳媒拍得到酒店開房，以及到男方經營的餐廳密會，其後更流出雙方的「不倫交換日記」內容，令外界嘩然！事後Candle JUNE獨自舉行記者會，力撐出軌老婆是賢妻良母，又揚言絕不放棄這段婚姻，可惜最終亦未能令老婆回心轉意。

籲傳媒別打擾孩子 飽受千夫所指的廣末因不倫醜聞，令其近30年的演藝事業受到重創，被事務所無限期停工。本月18日，她在家中與子女及數名友人開心慶祝43歲生日，惟當日未見其夫身影，據知雙方早已分居。昨日廣末透過所屬事務所發聲明，宣布已跟丈夫協議離婚，結束13年婚姻，孩子的撫養權歸她所有，今後她會如常與孩子一同生活。

她在聲明中表示：「雖然這是私事，我與Candle JUNE先生商議後決定離婚，並已遞交離婚申請。」她直言很擔心因私事再度惹起哄動，苦惱了很久，但還是希望了結這件事，不再令孩子感到不安及擔心，故決定公開離婚消息，又呼籲媒體別再過度打擾孩子。

至於Candle JUNE同日更新社交網，上載為本月底舉行「FUJIROCK FESTIVAL 2023」的設計舞台裝置照片，但未有提及離婚。