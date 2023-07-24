暢所欲玄：物以類聚 人以群分

還記得日劇《阿信的故事》主題曲的歌詞「命運是對手，永不低頭」嗎？有些人因想改變命運而被人誤導，其實也證明一點，當一個人有運時，選甚麼都對，相反真的不在運的人，選甚麼都錯，容易受騙，為改運獻金又獻身，但運勢得不到真正改善，反而讓別人財源滾滾來。因一個人不在運，易迷失自己，勸都沒有得勸，好似蛇不覺得自己有毒、蒼蠅不知自己很髒的道理。

上文提到當自己不在運，可環顧周邊的人，所謂「癡癡呆呆坐埋一枱」，你處於甚麼圈子，就會變成甚麼樣的人。最近碰上一些高人，對方終於講出心底話，原來過去因誤解我是同路人，只表面打個招呼而已，但時間證明了真相，又同時感恩自己在大運中，開始感覺別人對自己重新尊重和認同。

一個人出生的年月日時，屬於先天的數，是沒有辦法改變的，但是我們後天的運氣，是真的可以通過人為去改變，你相信嗎？

當不在運時，容易尋尋覓覓，不小心誤信那些自吹自擂、經常借明星名人來造勢宣傳的人，試想想有哪些人真正得到指導而致富或成功改運？大部分人只吃了黯然叉燒飯，無言以對，謹記前輩先哲是不容易找到的，但無奈橋不怕舊，最緊要受。

堪輿學者元海