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失婚曹格 多謝自己
「台灣金曲歌王」曹格去年底結束14年婚姻後，一直沒有公開露面，前晚他重返舞台，於馬來西亞雲頂開騷。他一改憂鬱形象，於舞台上相當活潑，大搞氣氛。他表示經常感謝別人，卻忘記謝謝自己，之後閃起淚光叫自己爭氣，並哽咽說：「今晚好想自私一點，要謝謝我自己，一輩子就這麼一次，可以嗎？」
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