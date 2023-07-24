郭珮文透視半球搶fo

今屆候選港姐質素平均，「翻版蔡思貝」郭珮文搣甩招牌金髮後，仍憑出眾身材「凸」圍而出，惟早前到越南外景拍攝水着環節時，竟不敵「胸狠一族」胡睿涵，慘被搶「峰」頭。近日她於社交網晒相反擊，相中見她穿上黑色吊帶裙，胸前大玩喱士誘惑透視半球，似要重奪「咪神」之名。