歌迷要求講廢話 五月天「裸」演音樂節 拋波掀高潮

台灣天團五月天前晚為《超犀利趴》音樂會壓軸登場，他們將舞台布置成夏日風情的泳池派對，與觀眾清涼一下，一開場5人穿上黑色西裝演唱《傷心的人別聽慢歌》，但手上並沒有拿樂器，而是拿着金色排球，成員怪獸跟觀眾打招呼時也笑說：「我是沒有結他的結他手怪獸。」團員接連打趣笑指沒拿樂器感覺就像「裸體」。

主音阿信說：「在過去24年，五月天交出大約100首單曲的成績。但重點是接下來，我們在想『超犀利趴』要留給大家甚麼內容，要如何找出心裏的共鳴，在社群問大家要聽經典歌還是垃圾話？90%都投垃圾話。」所以五月天「尊重」投票結果，他們又解釋手上拿的排球是取自閩南語諧音「金拍笑」，並邀台下歌迷分享故事並點歌，最後將排球送給幸運粉絲，讓全場歌迷High翻。

庾澄慶哈式搖滾「處男」登場 除了五月天，還有首次參與《超犀利趴》的庾澄慶，他準備了連串經典歌曲，全場觀眾大合唱，氣氛沸騰，而他獻唱《On My Way》時，帶出別樹一幟的哈式搖滾。

台灣名模林志玲的歌手老公AKIRA所屬的日本男團EXILE，為演出亦精心編排歌單，除了主音TAKAHIRO獨唱組合名曲《溫柔的光》外，還有AKIRA主演的實境節目《神秘五金行》片尾曲，席間更全球首次公開表演EXILE THE SECOND的新單曲《NEVER SAY GOODBYE》。