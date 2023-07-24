中娛星動：楊紫收身「加甜」 四王一后爭寵

楊紫主演的古裝劇《長相思》去年9月煞科，終落實今日播映，劇中她與男星張晚意、檀健次、鄧為及王弘毅大搞複雜五角戀，吸引逾350萬預約人次，反應不俗。楊紫為此劇用了半年減磅，穿上戲服明顯清減，被讚古裝扮相清麗脫俗。《長》劇由小說改編，內容較多，故分為上下兩季播出，第二部分可能要年底才有得睇。

當選「甜妹」惹不滿

另外，網上票選的「新版四大甜妹」大洗牌，楊紫榜上有名，其餘3女是虞書欣、趙露思及田曦薇，白鹿、章若楠與孟子義被Foul。當中以楊紫爭議最大，因Fans覺得「甜妹」這個稱號配不上她，指她向來是實力派，外形與演技俱佳，堪稱全能藝人，根本不需甚麼「人設」。Fans又不忿本已流量很多的她被拿來惡意比較，她過往曾因與娜扎拍攝同一品牌廣告而被彈樣貌普通，很多人甚至質疑其演技只是吹捧出來。