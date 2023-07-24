宣傳節目搬字過紙 陳妍希被嘲冇誠意

台灣女星陳妍希日前於社交網宣傳有份參演的內地節目，但發文開首出現「文案」兩字，被發現宣傳文是工作人員準備，她只是直接複製到社交網，被網民狠批毫無誠意！有網民翻查資料，發現陳妍希老公陳曉曾犯過同樣錯誤，嘲笑她跟老公「學習」，果然「夫唱婦隨」!