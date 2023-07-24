扮韓星出巡 引粉絲追車 何廣沛陰險奸詐 踏上成魔路

無綫小生何廣沛首次「奸到出汁」，笑言喜見自己面目猙獰，希望將來演更多不同類型的角色。而吳偉豪上演「火海中英雄救美」，獲游嘉欣讚有安全感。

何廣沛（Matthew）、吳偉豪及游嘉欣等日前於佐敦街頭拍無綫新劇《非常檢控觀》，場口講述飾演「萬人迷」韓星的Matthew被跟蹤，出動不少臨時演員扮粉絲追車。他表示於劇中有鮮為人知的陰暗面：「首次演奸角真係過足戲癮，做戲咁耐都未試過，有時睇回帶見自己面目猙獰，都估唔到有咁嘅效果。」

將於8月3日踏入35歲的他透露將與粉絲搞生日聚會：「疫情過咗3年，大家依然對我不離不棄，仲有啲海外粉絲訂咗機票，為咗見我專程飛嚟香港，真係好感動。（有咩生日願望？）想演多啲唔同角色、拍多啲劇，呢啲係最基本嘅。」他表示已連續拍兩劇，故《非》劇煞科後會作短暫休息。

游嘉欣難忘入火場 而游嘉欣透露拍攝時的難忘事：「有場戲講我同吳偉豪入火場，雖然有放火組同事喺現場監控，但用嘅係真火同埋好近好熱，真係有啲驚，吳偉豪對我嚟講起到保護作用。（暫時最難忘嘅經驗？）絕對係，我真係大嗌咗出嚟，每次Roll機都叫工作人員快啲。」

談到吳偉豪久未返處境劇《愛．回家之開心速遞》劇組，對於該劇不停有新角色加入，可擔心被搶飯碗？他笑言：「我係返公司開工，成日經過《愛．回家》個廠，所以Keep住知道劇組情況。」