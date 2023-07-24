娛圈單打：影后七十扮十七 震驚全國眼凸凸

中國影后劉曉慶除了演技出色，人到晚年最出名就是退而不休，還不斷醫美整容，自信心爆棚。她最近在愛國神劇《冰雪狙擊2》中，竟然扮演17歲未成年少女，還穿起裙褂，對着比自己小近廿歲的男演員喊夫喚爹，震驚了全國14億人。

影后1952年出生，現年71歲，就算保養如何得宜，也不可能扮演少女角色，偏偏她不信邪向高難度挑戰，又有製作單位願意盲目配合，不得不令人寫個服字。

話時話，她在劇中裝嫩早非第一次。2014年播出的《隋唐英雄3》，飾演唐太宗李世民的明妃，年齡只有16歲；唐太宗的扮演者則小她21歲，還情深款款一口一聲「傻丫頭」地叫着，看得觀眾毛骨悚然。

當然，裝嫩也得講條件，劉曉慶貴為中國第一代頂流明星，地位至今不衰，每次亮相都是全場焦點。她在重慶出生，自幼學習音樂，因生長在地主家庭，文革時期被打成造反派；幾經轉折，成為軍隊文藝兵，加入話劇團，從此展開銀色旅途。80年代是其事業巔峰，曾多次拿下影后獎座，《武則天》、《芙蓉鎮》、《大太監李蓮英》等俱是代表作。可惜2002年被查出逃稅逾千萬元，被判入獄422天，房產被充公，搞得她一夜白頭，人生大起大落。

不過，內地女明星大都有打不死精神。她出獄後再次活躍於影視圈，憑着長袖善舞的交際手腕東山再起。更傳奇的是，她以60歲高齡再婚，嫁給第四任富豪丈夫，夫家的背景人脈令其事業如魚得水。何況她十分自律，每天必定跑步健身，終於練就今日的裝嫩神功。