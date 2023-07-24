冇睇演唱會有苦衷 吳卓羲Hana未斷纜

最近盛傳吳卓羲與菊梓喬地下情玩完，昨日吳卓羲現身書展，自爆因母親身體抱恙，故未能欣賞菊梓喬的演唱會，但強調仍有聯絡。至於是否關係不變，他避而不答，認真撲朔迷離！

藝人吳卓羲昨日到書展捧朋友場，他透露今年一直留港，有工作才去內地，問到為何不捧緋聞女友菊梓喬（Hana）的演唱會場？他說：「唔好問呢啲，我唔得閒，之前去咗內地好耐，香港好多事要處理。」他透露母親剛完成腎臟切除手術，要好好照顧：「依家身體OK，佢最緊要係見到我，演唱會好少睇。（佢有冇話恨飲新抱茶？）冇。（咁同Hana仲有冇聯絡？）有聯絡。（關係冇變？）總之有聯絡。」

談及早前在廣州活動上保護粉絲，他說：「因為保安推啲粉絲，我叫佢哋唔好推，前面有粉絲迫到鞋都甩埋，我都想佢哋安全，啲粉絲只係想影張相啫！（有人認錯你係林峯？）唔係，佢係問我『阿峯呢？』」提到好友黃宗澤傳與蔡潔拍拖，他斷言：「冇可能！（你咁肯定，因為真命天女另有其人？）冇，因為我哋一齊食過飯，唔覺佢哋有異樣，我撈咗咁多年人，睇得出有冇嘢。」

方力申女友得寵 同場的方力申出席講座分享會，他正備戰8月的世界游泳錦標賽，自覺體力恢復速度大不如前，故信心麻麻。對於日前與父母歎咖啡時出現4隻杯，被懷疑女友同場，他笑指網民太敏感：「係我細佬，我父母同女友感情好好，好錫我女友。（好事近？）唔係，我係傳統嘅人，過往嘅女友都會見家長。（冇催婚？）順其自然。」

歌手關心妍則與女兒心心到書展為小朋友講故事，原來昨日是心心7歲生日，她將房間打造成攀石牆作禮物，氹得女兒十分開心。

Hana 方力申承認帶女友見家長，但並非好事近。 關心妍帶同女兒到書展講故事。