獨家報道：真槍上陣 揸貨車亂衝 劉青雲瞓身駁火 面部險被槍傷

影帝劉青雲於新片中挑戰體能極限，拍攝多場大型槍戰戲，需要應付大量高難度動作兼用真槍拍攝，但他仍堅持親身上陣，除了要瞓街並做出蜈蚣彈等動作，又要在傾斜的貨車上射槍，其中一幕他差點被槍火射中，火花距離臉部不足1吋，相當驚險！青雲憶述這場戲時，亦直言很震撼，自己格外小心！

劉青雲、古天樂與郭富城於電影《掃毒3：人在天涯》均瞓身演出，青雲的角色更要經常應付大型槍戰及打鬥戲，其中一場重頭戲發生在香港貨櫃碼頭，導演邱禮濤特別設計大量驚險動作場面，包括青雲需要手持機關槍，跳上一架大貨車，其後更直接衝向車群逃亡，場面驚險！

大貨車震撼有驚喜 青雲於拍攝前與導演及武指細心研究走位，並主動埋位試做動作，連瞓地戲都不怕污糟瞓了多次，確保拍攝時位置無誤，期間他即場做出蜈蚣彈等具難度的動作，之後到正式拍攝時，青雲瞓地開槍，再一口氣跳上大貨車，期間他與其他演員連環開槍，但其中一下卻射中青雲旁邊不足1吋位置，十分牙煙，他仍繼續演出，直至cut機才查看狀況，幸沒有受傷。該場戲拍至清晨時分，青雲再於車廂內探頭與敵人展開槍戰，由於貨車衝向車群，以致車身稍為傾斜，拍攝時危險性亦提高不少，幸最終順利完成。

談到今次動作戲感受，青雲表示之前曾手持AK47真槍拍攝：「因為有經驗，有個手感，所以今場戲用到真槍拍攝，於我嚟講唔算太大難度，反而有啲驚喜係諗唔到架貨車嘅Size如此巨大，喺預告片睇到拍攝出嚟嘅成果，感覺相當震撼！」由於今次動作場面驚險，除了用上真槍拍攝外，亦涉及多部汽車及起用大量動作演員，故青雲在片場時亦格外小心，更不時主動提醒工作人員要多加注意安全，專業又暖心。